Офіційний курс 16 жовтня

За даними НБУ, офіційний курс долара торгується по 41,21 гривні. Тобто ціна валюти зросла на 2 копійки проти 15 жовтня.

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Офіційний курс євро натомість становить 44,92 гривні. Тобто, ціна впала на 3 копійки.

Станом на 17 жовтня курс НБУ буде такий:

долар – 41,22 гривні,

євро – 44,91 гривні.

Курс долара на готівковому ринку

Станом на ранок 16 жовтня курс долара на готівковому ринку становив:

У банках: купівля – 41,05 гривні, а продаж – 41,50 гривні .

купівля – а продаж – . На чорному ринку: купівля – 41,47 гривні , а продаж – 41,50 гривні.

купівля – , а продаж – В обмінниках: купівля – на рівні 41,25 гривні, а продаж – 41,60 гривні .

По скільки буде долар у новому році

За словами банкіра Тараса Лєсового, якими він поділився з 24 Каналом, середньозважений курс наступного року за прогнозами буде на рівні 45 гривень за долар.

Втім Лєсовий додає, що це первинна інформація, а тому під час розгляду бюджету цей показник може бути скоригована.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Крім того, знову таки, валютний курс залежатиме від низки важливих економічних факторів, серед яких інфляція, обсяг макрофіну, розвиток економіки, експорту тощо. І найголовніше: перебіг війни, як стратегічний чинник, від якого потенційно може залежати блок економічних факторів.

Водночас банкір додає, що валютне зростання може відбутися, але це не буде точно 1 січня чи 2 січня. Воно буде повільним та "неквапливим". Ба більше, зараз ще зарано "формувати громадську думку" щодо певних цифр.