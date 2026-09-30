Бюджет войны-2026: сколько средств не хватает Украине и как будет покрыт дефицит

Украинское правительство столкнулось с серьезной финансовой проблемой, связанной с обеспечением Сил обороны до конца года. В кабинете министров уже разработали план по минимизации рисков для фронта и выплат военнослужащим.

Какой финансовый дефицит возник в оборонном секторе

Общая стоимость войны для Украины в 2026 году достигает 155 миллиардов долларов, однако в настоящее время сектору обороны не хватает 27 миллиардов долларов. Об этом 24 Канал рассказал премьер-министр Сергей Корецкий. Потребность охватывает как непосредственные расходы госбюджета, так и внебюджетную материально-техническую помощь от международных партнеров – от ракет до комплексов Patriot и авиации.

Обратите внимание! Чтобы закрыть эту брешь, правительство вводит жесткий режим экономии государственных финансов и откладывает непервоочередные расходы. Благодаря оптимизации и перераспределению расходов правительство планирует аккумулировать около 7 миллиардов долларов. Эти средства будут направлены на самые критические нужды – обеспечение денежного довольствия военнослужащих и выплаты их семьям.

Как будут привлекать остальные средства от союзников

Остальные 20 миллиардов долларов являются предметом активных переговоров с международными партнерами. От успеха этих переговоров напрямую зависит способность Украины вести активные боевые действия и заказывать производство оружия на первый квартал 2027 года. В частности, речь идет о финансировании дальнобойной компоненты, которая позволяет переносить войну на территорию агрессора.

Озвученная сумма в 155 миллиардов долларов не является новой для международных партнеров.

Еще в феврале 2026 года на "Рамштайне" нашим партнерам ее представило тогдашнее руководство Министерства обороны,

– говорит Корецкий.

Впоследствии эту же цифру зафиксировали в документе "Финансовая стратегия", который Кабмин в марте представил в Евросоюз в рамках диалога о получении Ukraine Support Loan.

Недавно мы писали, что Кабинет министров официально заморозил финансирование некритичных ремонтов, строительства и благоустройства по всей стране. Все доступные государственные средства отныне жестко перенаправляются исключительно на нужды армии и социальные выплаты.