За сколько гривен можно купить 100 евро

В сентябре курс евро несколько возрастет, однако курсовые колебания не будут превышать существенно пределы в 46 гривен. Покупка 100 евро будет достигать от 4 400 гривен и выше.

Сколько будет стоить евро на следующей неделе

В начале сентября коридоры валютных колебаний курса евро могут составлять до более 46 гривен.

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На межбанке прогнозируют курс в 44 – 46 гривен за евро, а значит 100 евро обойдутся в 4 400 – 4 600 гривен,

прогнозируют курс в 44 – 46 гривен за евро, а значит На наличном рынке – 44 – 46,5 гривны за евро. При такой стоимости 100 евро будут стоить 4 400 – 4 650 гривен.

Как отмечает в комментарии 24 Каналу банкир Тарас Лесовой, в течение первой недели осени валютный рынок хоть и будет колебаться, но стоимость валют будет оставаться подобной августу.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка В то же время характерным также станет то, что постепенно нивелируется разница между курсами межбанка и наличного рынка (что соответствует планам регулятора по минимизации межкурсовой разницы). Важным также станет бдительность Нацбанка за событиями на рынке с целью сохранения и удержания баланса между спросом и предложением.

Обратите внимание! Есть вероятность, что объемы валютных интервенций будут находиться в пределах 150 – 180 миллионов долларов. Они будут довольно "обычными" и на 15 – 20% ниже "пиковых" показателей.