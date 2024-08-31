Скільки коштуватиме євро наступного тижня

На початку вересня коридори валютних коливань курсу євро можуть становити до понад 46 гривень.

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На міжбанку прогнозують курс в 44 – 46 гривень за євро, а отже 100 євро обійдуться в 4 400 – 4 600 гривень,

прогнозують курс в 44 – 46 гривень за євро, а отже На готівковому ринку – 44 – 46,5 гривні за євро. За такої вартості 100 євро будуть коштувати 4 400 – 4 650 гривень.

Як зауважує в коментарі 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий, протягом першого тижня осені валютний ринок хоч і коливатиметься, але вартість валют залишатиметься подібною до серпня.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Водночас характерним також стане те, що поступово нівелюється різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку (що відповідає планам регулятора з мінімізації міжкурсової різниці). Важливим також стане пильність Нацбанку за подіями на ринку з метою збереження та втримання балансу між попитом і пропозицією.

Зверніть увагу! Є ймовірність, що обсяги валютних інтервенцій перебуватимуть в межах 150 – 180 мільйонів доларів. Вони будуть доволі "звичайними" й на 15 – 20% нижчими за "пікові" показники.