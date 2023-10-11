Пенсия более 10 тысяч: сколько украинцев получают такие выплаты

Более 1 миллиона украинских пенсионеров получают пенсию более чем в 10 тысяч гривен. Для сравнения минимальные пенсия неработающим пенсионерам всего 2,5 тысячи гривен.

Сколько получают украинские пенсионеры

По данным Пенсионного фонда, по состоянию на 1 октября, более 1 миллиона украинцев получают более 10 тысяч гривен. От общего количества – это 10,7%.

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что в Украине насчитывают 10,5 миллиона человек. Из них 1 миллион 128 тысяч украинцев получают пенсию более чем в 10 тысяч гривен.

Интересно, что более половины украинцев получают пенсии до 4 тысяч гривен. Все размеры пенсий на сегодняшний день выглядят так:

до 2 000 гривен – 63 862 человека, а средняя пенсия составляет 1 230 гривен,

от 2 001 до 3 000 гривен – это 3,83 миллиона человек, средняя пенсия – 2 619 гривен,

от 3 001 до 4 000 гривен – 2,23 миллиона человек, средняя пенсия – 3 547 гривен,

от 4 001 до 5 000 гривен – 1,57 миллиона человек, средняя пенсия – 4 406,5 гривны,

от 5 001 до 10 000 гривен – 2,44 миллиона человек, средняя пенсия – 6 837,21 гривны,

свыше 10 000 гривен – 1,12 миллиона человек, средняя пенсия – 14 727 гривен.

Средняя пенсия в Украине выросла в 2023 году на 15,7%. Сейчас она составляет 5 350 гривен. В то же время инфляция составила 3,0%. А минимальная пенсия неработающим пенсионерам, независимо от возраста и стажа – 2 520 гривен.

Пенсионную систему ждут изменения

Как сообщает 24 Канал, министерша социальной политики Оксана Жолнович анонсировала, что перспективы введения в Украине накопительной системы пенсий вполне реальны. Кроме того, такая пенсия будет более эффективной и лучше будет обеспечивать будущих пенсионеров финансово.

Оксана Жолнович Министерство социальной политики Я думаю, что это будет реально, потому что сейчас практически драфт законопроекта готов для того, чтобы мы работали над дизайном накопительной пенсионной реформы. Сразу скажу, что запустить ее сбором взносов можно будет только после победы, иначе не будет как инвестировать эти средства.

Нововведения будут введены как минимум в 2025 году. Впрочем, все будет зависеть от ситуаций на фронте.