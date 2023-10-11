Скільки отримують українські пенсіонери

За даними Пенсійного фонду, станом на 1 жовтня, понад 1 мільйон українців отримують понад 10 тисяч гривень. Від загальної кількості – це 10,7%.

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Нагадуємо, що в Україні налічують 10,5 мільйона осіб. З них 1 мільйоні 128 тисяч українців отримують пенсію у понад 10 тисяч гривень.

Цікаво, що більш ніж половина українців отримують пенсії до 4 тисяч гривень. Усі розміри пенсій на сьогодні виглядають так:

до 2 000 гривень – 63 862 особи, а середня пенсія складає 1 230 гривень,

від 2 001 до 3 000 гривень – це 3,83 мільйона осіб, середня пенсія – 2 619 гривень,

від 3 001 до 4 000 гривень – 2,23 мільйона осіб, середня пенсія – 3 547 гривень,

від 4 001 до 5 000 гривень – 1,57 мільйона осіб, середня пенсія – 4 406,5 гривні,

від 5 001 до 10 000 гривень – 2,44 мільйона осіб, середня пенсія – 6 837,21 гривні,

понад 10 000 гривень – 1,12 мільйона осіб, середня пенсія – 14 727 гривень.

Середня пенсія в Україні зросла у 2023 році на 15,7%. Зараз вона становить 5 350 гривень. Водночас інфляція становила 3,0%. А мінімальна пенсія непрацюючим пенсіонерам, незалежно від віку та стажу – 2 520 гривень.

На пенсійну систему чекають зміни

Як повідомляє 24 Канал, міністерка соціальної політики Оксана Жолнович анонсувала, що перспективи введення в Україні накопичувальної системи пенсій цілком реальна. Крім того, така пенсія буде ефективніша та краще забезпечуватиме майбутніх пенсіонерів фінансово.

Оксана Жолнович Міністерка соціальної політики Я думаю, що це буде реально, тому що зараз практично драфт законопроєкту готовий для того, щоб ми працювали над дизайном накопичувальної пенсійної реформи. Одразу скажу, що запустити її збором внесків можна буде тільки після перемоги, інакше не буде як інвестувати ці кошти.

Зверніть увагу! Нововведення введуть щонайменше у 2025 році. Втім все залежатиме від ситуацій на фронті.