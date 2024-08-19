Цена биткойна остается в "традиционном" диапазоне
19 августа 2024, 18:47Читати новину українською
Несмотря на существенный спад цены известной криптовалюты несколько недель назад сейчас цена биткойна находится в привычном для себя диапазоне, приближенном к 60 тысячам долларов за монету.
Цена самых популярных криптовалют
Согласно данным одной из крупнейших криптобирж Европы с украинскими корнями WhiteBIT, курс самых популярных криптовалют по состоянию на 19 августа выглядит следующим образом:
- Bitcoin (BTC) – 58,52 тысячи доллара за монету (-2,54% за сутки);
- Ethereum (ETH) – 2,58 тысячи доллара за монету (-3,26% за сутки).
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Сколько заработал на крипте Дональд Трамп
Согласно финансовой декларации бывшего президента США, а сейчас будущего кандидата на пост главы государства, Дональда Трампа, общая сумма криптовалюты, которой владеет миллиардер, составляет до 5 миллионов долларов.
- Кроме того, известно, что Трамп на инвестициях в NFT заработал уже более 7 миллионов долларов.
- В то же время по данным некоммерческой организации Citizens for Responsibility and Ethics in Washington (CREW), американский политик хранит на сумму от 1 до 3 миллионов долларов криптоактивы на базе Ethereum.