Цена биткойна остается в "традиционном" диапазоне

Несмотря на существенный спад цены известной криптовалюты несколько недель назад сейчас цена биткойна находится в привычном для себя диапазоне, приближенном к 60 тысячам долларов за монету.

Цена самых популярных криптовалют

Согласно данным одной из крупнейших криптобирж Европы с украинскими корнями WhiteBIT, курс самых популярных криптовалют по состоянию на 19 августа выглядит следующим образом:

Bitcoin (BTC) – 58,52 тысячи доллара за монету (-2,54% за сутки);

(BTC) – 58,52 тысячи доллара за монету (-2,54% за сутки); Ethereum (ETH) – 2,58 тысячи доллара за монету (-3,26% за сутки).

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Сколько заработал на крипте Дональд Трамп

Согласно финансовой декларации бывшего президента США, а сейчас будущего кандидата на пост главы государства, Дональда Трампа, общая сумма криптовалюты, которой владеет миллиардер, составляет до 5 миллионов долларов.

Кроме того, известно, что Трамп на инвестициях в NFT заработал уже более 7 миллионов долларов.

В то же время по данным некоммерческой организации Citizens for Responsibility and Ethics in Washington (CREW), американский политик хранит на сумму от 1 до 3 миллионов долларов криптоактивы на базе Ethereum.

Час – це гроші. Тому не витрачайте його в очікуванні та поповнюйте свій баланс за лічені хвилини з. Криптобіржа подбала, щоб процедура переказу була швидкою та безпечною, а платежі можна було комфортно зробити не лише в межах України, але й з будь-якої точки світу. Оцініть й ви цю опцію у декілька клаців.