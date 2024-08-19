Фонд благосостояния в биткойнах

Фонд благосостояния получает прибыль от таких биткойн-авуаров:

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MicroStrategy;

Marathon Digital;

Block;

Coinbase.

Эти инвестиции увеличили долю Фонда в биткоинах на 62% за последние несколько лет. Это около 27 долларов на каждого из 5,5 миллиона жителей страны.

Маловероятно, что инвестиции Фонда благосостояния Норвегии в биткойны являются результатом преднамеренного выбора. Если бы прямой целью было увеличение объемов накопления биткойнов, то мы увидели бы больше правительственных инициатив по прямому использованию средств Фонда для покупки цифровых активов,

– сказал старший аналитик K33Research Велте Лунде.

Рост накопления Фонда благосостояния в ВТС скорее всего происходит благодаря "взвешиванию долей различных секторов международной экономики, а также алгоритмов и методов диверсификации рисков".

Резервы майнинговых компаний в биткойне упали до трехлетнего минимума, всего через три месяца после долгожданного события халвинга, которое произошло в начале этого года. Событие уменьшило вознаграждение за добычу одного блока с 6,25 до 3,125 биткойнов. Такое резкое резкое сокращение запасов вызвало беспокойство среди отраслевых экспертов, подчеркнув вызовы, с которыми столкнулись добывающие компании после сокращения вдвое.

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