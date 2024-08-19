Фонд добробуту у біткойнах
Фонд добробуту отримує прибуток від таких біткойн-авуарів:
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- MicroStrategy;
- Marathon Digital;
- Block;
- Coinbase.
Ці інвестиції збільшили частку Фонду в біткоїнах на 62% за останні кілька років. Це близько 27 доларів на кожного з 5,5 мільйона жителів країни.
Малоймовірно, що інвестиції Фонду добробуту Норвегії у біткойни є результатом навмисного вибору. Якби прямою метою було збільшення обсягів накопичення біткойнів, то ми побачили б більше урядових ініціатив щодо прямого використання коштів Фонду для купівлі цифрових активів,
– сказав старший аналітик K33Research Велте Лунде.
Зростання накопичення Фонду добробуту у ВТС скоріше за все відбувається завдяки "зважуванню часток різних секторів міжнародної економіки, а також алгоритмів та методів диверсифікації ризиків".
Резерви майнінгових компаній у біткойні впали до трирічного мінімуму, всього через три місяці після довгоочікуваної події халвінгу, яке відбулося на початку цього року. Подія зменшила винагороду за видобуток одного блоку з 6,25 до 3,125 біткойна. Таке різке скорочення запасів викликало занепокоєння серед галузевих експертів, підкресливши виклики, з якими зіткнулися видобувні компанії після скорочення вдвічі.
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