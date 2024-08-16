Чому податок хочуть підвищити

Відповідні розрахунки провели заступник начальника відділу департаменту фінансових питань МВФ Шафік Хебус та економіст відділу кліматичної політики Нейт Вернон-Лін.

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Вони підрахували, що податок у розмірі 0,047 долара за кіловат-годину може скоротити викиди на 100 мільйонів тонн на рік. А це дорівнює річним викидам Бельгії.

Вони також зазначають, що якщо врахувати вплив майнінгу на здоров'я населення, податок може зрости до 0,089 долара за кіловат-годину.

Цікаво! Такий податок може забезпечити урядам додатковий дохід у розмірі 5,2 мільярда доларів щорічно.

Як майнінг впливає на викиди вуглецю

У вересневому звіті МВФ зазначається, що до 2027 року майнінг криптовалют може становити 0,7% глобальних викидів вуглецю, а з додаванням викидів від дата-центрів штучного інтелекту цей показник може зрости до 1,2%

Експерти пропонують запровадити цільовий податок, щоб стимулювати майнерів та дата-центри використовувати більш енергоефективне обладнання.

Зауважте! Водночас вони наголошують, що для досягнення ефективності потрібна глобальна координація, адже посилення регулювання в одному регіоні може призвести до переміщення майнерів у країни з менш жорсткими стандартами.