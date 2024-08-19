Ціна біткойна залишається в "традиційному" діапазоні

Попри суттєвий спад ціни найвідомішої криптовалюти декілька тижнів тому наразі ціна біткойна перебуває у звичному для себе діапазоні, наближеному до 60 тисяч доларів за монету.

Ціна найпопулярніших криптовалют

Згідно з даними однієї з найбільших криптобірж Європи з українським корінням WhiteBIT, курс найпопулярніших криптовалют станом на 19 серпня має такий вигляд:

Bitcoin (BTC) – 58,52 тисячі долара за монету (-2,54% за добу);

(BTC) – 58,52 тисячі долара за монету (-2,54% за добу); Ethereum (ETH) – 2,58 тисячі долара за монету (-3,26% за добу).

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Скільки заробив на крипті Дональд Трамп

Відповідно до фінансової декларації колишнього президента США, а зараз майбутнього кандидата на пост голови держави, Дональда Трампа, загальна сума криптовалюти, якою володіє мільярдер, складає до 5 мільйонів доларів.

Крім того, відомо, що Трамп на інвестиціях у NFT заробив вже понад 7 мільйонів доларів.

Водночас за даними некомерційної організації Citizens for Responsibility and Ethics in Washington (CREW), американський політик зберігає на суму від 1 до 3 мільйонів доларів криптоактиви на базі Ethereum.

Час – це гроші. Тому не витрачайте його в очікуванні та поповнюйте свій баланс за лічені хвилини з. Криптобіржа подбала, щоб процедура переказу була швидкою та безпечною, а платежі можна було комфортно зробити не лише в межах України, але й з будь-якої точки світу. Оцініть й ви цю опцію у декілька клаців.