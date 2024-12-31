Сложность майнинга самой известной криптовалюты рекордно выросла

Сложность майнинга биткойна выросла до рекордных показателей. По состоянию на 29 декабря 2024 года этот показатель составлял 109,78 терахешей, увеличившись на 1,16% с последнего обновления.

Майнить биткойн стало сложнее

Сейчас средний хешрейт в сети биткойна составляет 718,77 экзахешей в секунду, сообщает 24 Канал со ссылкой на CloverPool.

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С увеличением сложности майнерам нужно больше ресурсов – мощные компьютеры и больше электроэнергии, чтобы найти правильный хэш для нового блока.

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Обычно рост сложности означает, что майнеры активнее работают, а ее снижение свидетельствует о замедлении деятельности.

Увеличение сложности также приближает момент следующего халвинга биткойна, последний из которых состоялся 20 апреля 2024 года.

Интересно! Сложность майнинга не имеет конкретной единицы измерения. Это относительный показатель, который показывает, насколько труднее найти новый блок по сравнению с самым простым периодом. Сложность корректируется автоматически после каждых 2016 блоков, что занимает около двух недель.

Следующая корректировка сложности произойдет примерно 12 января 2025 года.