Некоторые украинцы могут получать социальную пенсию: как быстро оформить выплаты
- Социальная пенсия доступна украинцам доступна украинцам 65+ лет с менее чем 15 лет страхового стажа, а также определенным другим категориям лиц.
- Размер социальной пенсии зависит от прожиточного минимума и доходов семьи, не превышая 3 028 гривен, и пересчитывается каждые шесть месяцев.
Украинцы, которые не имеют достаточного страхового стажа для пенсии по возрасту, могут получать государственную социальную помощь. Ее можно оформить в ЦНАПе.
Кому доступна социальная пенсия?
Социальная пенсия – одна из разновидностей соцпомощи в Украине, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
Такие выплаты доступны украинцам 65+ лет, которые имеют менее, чем 15 лет страхового стажа. Они не имеют права на пенсию по возрасту, поэтому могут получать соцпомощь.
Также такие выплаты могут получать:
- лица с инвалидностью I группы, если они не получают пенсию;
- малообеспеченные лица;
- дети умершего кормильца, который не имел достаточно стажа;
Какой размер соцпенсии?
Размер социальной пенсии составляет разницу между прожиточным минимумом для лиц, утративших трудоспособность (2 361 гривна), и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одного человека за предыдущие шесть месяцев.
Однако ее размер не может превышать 3 028 гривен – 100% прожиточного минимума для трудоспособных лиц. Социальная пенсия по возрасту без трудового стажа пересчитывается каждые шесть месяцев с учетом имущественных изменений.
Как оформить выплаты?
Перечень документов, необходимый для оформления:
- заявление о предоставлении государственной социальной помощи установленной формы;
- документ, удостоверяющий личность, РНОКПП (идентификационный код);
- решение суда о признании лица недееспособным (для недееспособного лица);
- декларация о доходах лица, которая обратилась за назначением помощи (в случае необходимости);
- справка ПФУ об имеющемся страховом стаже;
- паспорт и трудовая книжка.
Документы можно подать через органы соцзащиты по месту жительства, ПФУ или ЦНАП.