Украинцы, которые не имеют достаточного страхового стажа для пенсии по возрасту, могут получать государственную социальную помощь. Ее можно оформить в ЦНАПе.

Кому доступна социальная пенсия?

Социальная пенсия – одна из разновидностей соцпомощи в Украине, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

Смотрите также Для зачисления стажа: кому из украинцев необходимо подать заявление в ПФУ

Такие выплаты доступны украинцам 65+ лет, которые имеют менее, чем 15 лет страхового стажа. Они не имеют права на пенсию по возрасту, поэтому могут получать соцпомощь.

Также такие выплаты могут получать:

лица с инвалидностью I группы, если они не получают пенсию;

малообеспеченные лица;

дети умершего кормильца, который не имел достаточно стажа;

Какой размер соцпенсии?

Размер социальной пенсии составляет разницу между прожиточным минимумом для лиц, утративших трудоспособность (2 361 гривна), и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одного человека за предыдущие шесть месяцев.

Однако ее размер не может превышать 3 028 гривен – 100% прожиточного минимума для трудоспособных лиц. Социальная пенсия по возрасту без трудового стажа пересчитывается каждые шесть месяцев с учетом имущественных изменений.

Как оформить выплаты?

Перечень документов, необходимый для оформления:

заявление о предоставлении государственной социальной помощи установленной формы;

документ, удостоверяющий личность, РНОКПП (идентификационный код);

решение суда о признании лица недееспособным (для недееспособного лица);

декларация о доходах лица, которая обратилась за назначением помощи (в случае необходимости);

справка ПФУ об имеющемся страховом стаже;

паспорт и трудовая книжка.

Документы можно подать через органы соцзащиты по месту жительства, ПФУ или ЦНАП.