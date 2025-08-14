Укр Рус
14 серпня, 16:46
Деякі українці можуть отримувати соціальну пенсію: як швидко оформити виплати

Альбіна Ковпак
Основні тези
  • Соціальна пенсія доступна українцям 65+ років з менше ніж 15 років страхового стажу, а також певним іншим категоріям осіб.
  • Розмір соціальної пенсії залежить від прожиткового мінімуму та доходів сім'ї, не перевищуючи 3 028 гривень, і перераховується кожні шість місяців.

Українці, які не мають достатнього страхового стажу для пенсії за віком, можуть отримувати державну соціальну допомогу. Її можна оформити у ЦНАПі.

Кому доступна соціальна пенсія?

Соціальна пенсія – один з різновидів соцдопомоги в Україні, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Такі виплати доступні українцям 65+ років, які мають менше, ніж 15 років страхового стажу. Вони не мають права на пенсію за віком, тому можуть отримувати соцдопомогу.

Також такі виплати можуть отримувати:

  • особи з інвалідністю I групи, якщо вони не одержують пенсію;
  • малозабезпечені особи;
  • діти померлого годувальника, який не мав достатньо стажу;

Який розмір соцпенсії?

Розмір соціальної пенсії становить різницю між прожитковим мінімумом для осіб, які втратили працездатність (2 361 гривня), та середньомісячним сукупним доходом сім'ї з розрахунку на одну особу за попередні шість місяців.

Проте її розмір не може перевищувати 3 028 гривень – 100% прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Соціальна пенсія за віком без трудового стажу перераховується кожні шість місяців з урахуванням майнових змін.

Як оформити виплати?

Перелік документів, необхідний для оформлення:

  • заява про надання державної соціальної допомоги встановленої форми;
  • документ, що посвідчує особу, РНОКПП (ідентифікаційний код);
  • рішення суду про визнання особи недієздатною (для недієздатної особи);
  • декларація про доходи особи, яка звернулась за призначенням допомоги (у разі потреби);
  • довідка ПФУ про наявний страховий стаж;
  • паспорт і трудова книжка.

Документи можна подати через органи соцзахисту за місцем проживання, ПФУ чи ЦНАП.