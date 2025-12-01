Меньше, чем для обычной: сколько надо стажа для социальной пенсии

Украинцы, которые не имеют право на пенсию по возрасту, могут оформить социальную помощь. Но для назначения этих выплат тоже нужно выполнить определенные условия, в частности, относительно стажа.

Кто может получить социальную пенсию?

Социальную пенсию назначают людям, которые достигли пенсионного возраста, но не имеют достаточного по закону страхового стажа, передает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

Право на такие социальные выплаты имеют пенсионеры, которые одновременно соответствуют следующим требованиям:

не получают пенсию или другие социальные выплаты;

достигли возраста 65 лет;

имеют менее 15 лет страхового стажа.

Вместе с тем претендовать на соцпомощь могут и другие украинцы:

люди с инвалидностью I группы, если они не получают пенсию;

дети умершего кормильца, который на день смерти не имел страхового стажа, который необходим для пенсии по инвалидности III группы;

малообеспеченные украинцы, которые не относятся ни к одной из двух предыдущих категорий.

Какой размер социальной пенсии?

Размер социальной пенсии в 2025 году составляет разницу между прожиточным минимумом для нетрудоспособных лиц (2 361 гривна) и среднемесячным совокупным доходом семьи на одного человека за последние шесть месяцев.

Однако сумма выплат не может превышать 100% прожиточного минимума для трудоспособных лиц, что сегодня составляет 3 028 гривен.

Стоит знать! Социальную пенсию могут пересчитать, если изменится имущественное положение и среднемесячный совокупный доход семьи, пишет ПФУ.

Как оформить социальную пенсию?

С 1 июля 2025 года социальную помощь назначает и выплачивает Пенсионный фонд Украины. Чтобы ее оформить, необходимо обратиться в фонд одним из удобных способов:

через ЦПАУ;

через сервисный центр Пенсионного фонда Украины по месту жительства;

с помощью веб-портала ПФУ.

Также понадобится перечень документов:

заявление о назначении пособия;

паспорт и идентификационный код;

трудовая книжка и справка из Пенсионного фонда о страховом стаже;

декларация о доходах и имущественном состоянии семьи, которую заполняют основе справок о доходах каждого члена семьи за последние шесть месяцев.

Для недееспособного лица также необходимо подавать соответствующее решение суда и решение о назначении опекуна.

Важно! В социальной пенсии могут отказать, если человек получает другие виды государственной помощи, работает или занимается деятельностью, с которой получает доход.

Сколько стажа нужно для пенсии по возрасту?