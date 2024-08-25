Социальная поддержка пенсионеров: на что можно рассчитывать в 2024 году

Украинские пенсионеры могут получить дополнительные выплаты, но они не доступны для всех. Размер социальной помощи зависит от трудового стажа, состояния здоровья и других факторов.

Кто может получить социальные выплаты

Лица пенсионного возраста, которые не накопили достаточного страхового стажа для получения пенсии, имеют возможность получить временную государственную помощь.

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Обратите внимание! Для оформления такой поддержки необходимо обратиться в местный орган социальной защиты и подать соответствующее заявление с необходимым пакетом документов.

В свою очередь, одинокие пенсионеры в возрасте от 80 лет, которые нуждаются в постоянном уходе из-за проблем со здоровьем, могут получать ежемесячную доплату к пенсии. Для этого нужно подать заявление и документы, подтверждающие ухудшение здоровья, в соответствующие органы.