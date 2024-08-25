Хто може отримати соціальні виплати

Особи пенсійного віку, які не накопичили достатнього страхового стажу для отримання пенсії, мають можливість отримати тимчасову державну допомогу.

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Зауважте! Для оформлення такої підтримки необхідно звернутися до місцевого органу соціального захисту та подати відповідну заяву з необхідним пакетом документів. Своєю чергою, одинокі пенсіонери віком від 80 років, які потребують постійного догляду через проблеми зі здоров'ям, можуть отримувати щомісячну доплату до пенсії. Для цього потрібно подати заяву та документи, що підтверджують погіршення здоров'я, до відповідних органів.