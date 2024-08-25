Хто може отримати соціальні виплати
Особи пенсійного віку, які не накопичили достатнього страхового стажу для отримання пенсії, мають можливість отримати тимчасову державну допомогу.
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Українські пенсіонери можуть отримати додаткові виплати, але вони не доступні для всіх. Розмір соціальної допомоги залежить від трудового стажу, стану здоров'я та інших факторів.
Особи пенсійного віку, які не накопичили достатнього страхового стажу для отримання пенсії, мають можливість отримати тимчасову державну допомогу.
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