Хто може отримати соціальні виплати

Особи пенсійного віку, які не накопичили достатнього страхового стажу для отримання пенсії, мають можливість отримати тимчасову державну допомогу.

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Чи можуть пенсіонери отримати соцдопомогу від ООН

Пенсіонери з пенсією до 3 250 гривень мають право на автоматичну надбавку від ООН. Для отримання доплати потрібно проживати в зонах потенційних або активних бойових дій та не отримувати виплат для ВПО, а також допомоги від міжнародних організацій з 1 березня 2023 року.