Хто повинен пройти ідентифікацію

Кожні пів року мають проходити ідентифікацію пенсіонери, які отримали статус ВПО до 24 лютого 2022 року.

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Це необхідно для того, щоб регулятор міг переконатися, що виплати отримує саме та людина, яка має на це право.

Раніше ця процедура була непомітною для більшості пенсіонерів, оскільки її виконували працівники банків або листоноші під час видачі пенсії. Тепер пенсіонери повинні самостійно стежити за проходженням ідентифікації.

Зауважте! Для окремої категорії громадян норма про фізичну ідентифікацію не застосовувалася останні три роки.

З моменту введення карантину в Україні через Covid-19, пенсіонери, які стали ВПО до 24 лютого 2022 року, отримували пенсії без проходження фізичної ідентифікації.

Щоб пройти ідентифікацію, можна скористатися одним із наступних способів:

Особисто відвідати відділення Пенсійного фонду України (ПФУ);

Використати особистий кабінет на вебпорталі ПФУ;

Звернутися до відділення АТ "Ощадбанк";

Пройти процедуру через відеоконференцію (попередньо узгодивши час зустрічі).

Нагадаємо! Для проходження ідентифікації необхідно мати при собі посвідчення особи або пенсійне посвідчення.