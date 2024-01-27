Пенсия для людей с инвалидностью II группы: какие выплаты в 2024 году

Получить социальную помощь по инвалидности могут дети до 18 лет и лица с инвалидностью с детства. Согласно закону, выплаты последним назначаются на все время инвалидности.

Какие выплаты предусмотрены законом

Размер выплат для лиц с инвалидностью с детства составляет определенный процент от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. Следовательно, для второй группы инвалидности это сейчас составляет 80% прожиточного минимума, что составляет 1 888,8 гривны.

Читайте также: Пенсия по инвалидности в феврале: будут ли украинцы получать больше денег

В то же время на детей, получивших инвалидность в возрасте до 18 лет, размер выплат составляет 70% прожиточного минимума, то есть 1652,7 гривны.

Если человеку установили инвалидность по достижении пенсионного возраста, то есть после 60 лет, то он может выбрать, какие выплаты будет получать: по возрасту или по инвалидности. В последнем случае нужно иметь страховой стаж – не менее 15 лет.

Какой будет помощь по уходу за лицами с инвалидностью

Пенсия по инвалидности назначается на весь срок установления инвалидности. Людям с инвалидностью, достигшим пенсионного возраста, выплата назначается пожизненно.

Надбавка по уходу за одиноким лицом

Надбавку на уход за одиноким лицом с инвалидностью с детства второй и третьей групп выплачивают при наличии заключения врачебно-консультативной комиссии, что такой человек действительно нуждается в постоянном постороннем уходе.

Она будет составлять 75% прожиточного минимума, то есть 1770,75 гривны.

Надбавка по уходу за ребенком с инвалидностью

Надбавку по уходу за ребенком с инвалидностью могут назначить одному из родителей, усыновителей, опекуну, попечителю, которые только ухаживают за ребенком. То есть, не работают, не учатся (кроме заочной формы), не проходят службу, не занимают выборную должность.

Следовательно, надбавки будут составлять 50% от определенного по возрасту прожиточного минимума:

младше 6 лет – будут получать 1281,5 гривны;

от 6 до 18 лет – будут получать 1598 гривен.

Кто может получать пенсию по II группе инвалидности

Лица, которым установлена II группа инвалидности, обычно имеют значительное ограничение жизнедеятельности, однако они могут обслуживать себя сами и не нуждаются в постоянном уходе или помощи.

К критериям установления II группы инвалидности относятся значительные ограничения:

самообслуживания;

самостоятельного передвижения;

способности к обучению, работе, ориентации или общению;

способности частично или полностью контролировать свое поведение.

При этом, группу инвалидности определяет специальная комиссия, которая проверяет насколько трудоспособным является лицо. В некоторых случаях экспертизу нужно проходить повторно.

Во время прохождения комиссии группа инвалидности может изменяться. Соответственно выплаты будут другими.