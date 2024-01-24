Какими будут выплаты в феврале

С 1 января 2024 года минимальная пенсия по инвалидности увеличилась на 268 гривен и составляет – 2 361 гривну. Выплаты зависят от группы увечья:

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I группа – 2 361 гривна – 100% от прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность;

II группа – 1 888,8 гривны – 80% от прожиточного минимума;

III группа – 1 416,6 гривны – 60% от прожиточного минимума.

Напомним! Лица с инвалидностью с детства и дети с инвалидностью получают пособие в размере 1 652,7 гривны (70% от прожиточного).

К слову выплаты для детей с инвалидностью зависят от возраста. Если у ребенка есть подгруппа А, то она будет получать 200% от определенного для этого возраста прожиточного минимума:

младше 6 лет, подгруппа А – 5 163 гривен;

от 6 до 18 лет, подгруппа А – 6 392 гривен.

Все остальные дети получают 50% прожиточного минимума для своего возраста:

младше 6 лет – будут получать 1 281,5 гривны;

от 6 до 18 лет – будут получать 1 598 гривен.

Выплаты для тех, кто ухаживает за людьми с инвалидностью

Украинцы, заботящиеся о лицах с инвалидностью с детства, в зависимости от группы будут получать такие средства в феврале:

если лицо отнесено к подгруппе А – 200% от прожиточного минимума, то есть 4 722 гривны;

подгруппа Б – 100% от прожиточного минимума – 2 361 гривна.

К слову, если лицо с инвалидностью с детства II или III группы нуждается в уходе, но не имеет смотрителей, являющихся родственниками, его доплаты составляют 75% прожиточного минимума, то есть это 1 770,75 гривны.