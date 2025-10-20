20 октября, 22:18
Удары по энергетике практически ежедневно: в Минэнерго сказали, где самая сложная ситуация
Министр энергетики рассказала о состоянии энергосистемы в Украине. Она сказала, в каких регионах сейчас самая сложная ситуация.
Об этом Светлана Гринчук рассказала в эфире телемарафона, информирует 24 Канал.
Где самая тяжелая ситуация с энергетикой в Украине?
Руководительница Минэнергетики заверила, что ситуация в энергосистеме даже при таких сложных обстрелах и повреждениях остается контролируемой.
На сегодня одна из самых сложных ситуаций – в Черниговской области. Регион подвергается атакам и повреждениям, особенно энергообъекты в области, практически каждый день.
Гринчук также отметила, что этой ночью были атаки на Днепропетровщине и Харьковщине и поэтому есть частичное обесточивание.