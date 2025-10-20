Міністерка енергетики розповіла про стан енергосистеми в Україні. Вона сказала, в яких регіонах наразі найскладніша ситуація.

Про це Світлана Гринчук розповіла в ефірі телемарафону, інформує 24 Канал.

Де найважча ситуація з енергетикою в Україні?

Очільниця Міненергетики запевнила, що ситуація в енергосистемі навіть при таких складних обстрілах і пошкодженнях залишається контрольованою.

На сьогодні одна з найскладніших ситуацій – в Чернігівській області. Регіон зазнає атак та пошкоджень, особливо енергообʼєкти в області, практично кожного дня.

Гринчук також зазначила, що цієї ночі були атаки на Дніпропетровщині і Харківщині і через це є часткове знеструмлення.