Куди спрямують кошти?

Фінансування спрямують на заходи щодо зміцнення обороноздатності держави та запобігання надзвичайним ситуаціям техногенного характеру, повідомляє 24 Канал з посиланням на урядове розпорядження № 1135-р від 18 жовтня 2025 року.

За розпорядженням, кошти використають для будівництва захисних споруд на об'єктах критичної інфраструктури у кількох секторах:

у паливно-енергетичній сфері;;

на залізничному транспорті, зокрема, для захисту тягових підстанцій з напругою 110–150 кВ;

у системі теплопостачання;

у водопостачанні та водовідведенні.

Виділене фінансування розподілять між регіонами:

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури отримає близько 800,5 мільйонів гривень на захист об'єктів "Укрзалізниці";

Понад 5,2 мільярда гривень спрямують обласним військовим адміністраціям.

Відповідальним органам надаються визначені терміни, щоб узгодити з Державним агентством відновлення та розвитку інфраструктури та профільними відомствами перелік об'єктів критичної інфраструктури, яким необхідний додатковий захист. Також вони мають визначити список витрат на будівництво захисних споруд.

Важливо! До 26 грудня 2025 року установи, які відповідають за використання коштів, мають відзвітувати про них Міністерству фінансів, Міністерству економіки, довкілля та сільського господарства і Державній казначейській службі.

Як Росія атакує критичну інфраструктуру?

Останнім часом Росія особливо активно атаку критичну інфраструктуру України. При цьому цьогоріч Кремль змінив тактику ударів по енергосистемі, розповіли у ГУР.

Основні особливості полягають ось у чому:

Ударів по енергетичній інфраструктурі очікували ближче до зими, після перших заморозків. Однак росія почали бити ракетами та дронами раніше, ніж очікували.

Також Путін зосередив атаки на прикордонних областях України – Сумській, Чернігівській, Харківській, намагаючись створити так звану "санітарну зону",

На додачу ворог перейшов від ударів одночасно по всій території України до точкових масованих атак, які мають на меті повністю знищити об'єкти, без можливості відновлення.

Варто знати! Разом з тим, якщо на початку війни Росія зосереджувалася на нічних атаках, то зараз б'є по інфраструктурі маже цілодобово.

Удари по інфраструктурі: що відомо?