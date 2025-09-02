Семья американского президента Дональда Трампа заработала 5 миллиардов бумажных доходов. Это произошло после того, как их главная криптокомпания начала торговать новой цифровой валютой.

Как семья Трампа зарабатывает на криптовалюте?

В понедельник, 1 сентября, трамповская компания World Liberty Financial запустила в продажу токен WLFI. Теперь криптовалюту можно покупать и продавать на открытом рынке, как акции компании., сообщает 24 Канал со ссылкой на Wall Street Journal.

Как отмечает издание, цифровая валюта WLFI на криптобиржах сразу после запуска имела огромный успех. В течение часа примерно 1 миллиард токенов сменил владельцев. На популярной бирже Binance WLFI торговался между 24 и 30 центами за токен.

Начало торгов WLFI. по словам аналитиков, стало самым большим финансовым успехом для семьи президента с момента инаугурации.

Трое сыновей Трампа являются соучредителями криптокомпании World Liberty.

В целом же семья Трампа, в том числе и он сам, владеют почти 25% всех токенов WLFI.

Как отмечает World Liberty, пока токены семьи Трампа и команды остаются “заблокированными”, то есть их нельзя продавать. Однако после запуска торгов удалось определить их рыночную стоимость.

По подсчетам, стоимость акций WLFI семьи президента достигла около 6 миллиардов долларов. Благодаря этому токен WLFI стал 31-й по величине криптовалютой в обращении.

WLFI теперь, вероятно, является самым ценным активом Трампов, превышая их многолетнее портфолио недвижимости,

Перед запуском WLFI World Liberty купила публичную компанию и привлекла 750 миллионов долларов от инвесторов для приобретения криптовалюты.

Эта сделка может принести Трампам около 500 миллионов долларов, поскольку они оставляют за собой до трех четвертей доходов от продажи токенов.

Стоит знать! Заметим, что Трамп помог сыновьям запустить World Liberty год назад, когда во время избирательной компании заявлял, что сделает “Америку великой снова, теперь с криптой”. После избрания президентом он продолжил политику по стимулированию криптоиндустрии, что способствовало стабильному росту криптокомпании.

Трамп и криптовалюты: что известно?