Каким образом улучшилось состояние Трампа

Одним из самых резонансных источников прибыли стала криптовалюта $TRUMP, которая принадлежит самому Дональду Трампу, а руководит ею его сын Дональд Трамп-младший, сообщает 24 Канал со ссылкой на The New York Times.

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Несмотря на отсутствие реальной внутренней стоимости, монета позиционируется как коллекционный актив. При каждой покупке семья получает комиссионные. На данный момент $TRUMP стоит около 13 долларов.

Самые активные 220 инвесторов получили приглашение на ужин с Трампом, а 25 – еще и экскурсию в Белый дом. Всего победители потратили не менее 174 миллионов долларов.

Кроме того, через инвестиционную компанию World Liberty Financial, в которую вложились ОАЭ, семья будет получать десятки миллионов ежегодно. Среди ее руководителей – Эрик Трамп и Дональд Трамп-младший.

Также в фокусе - крупные сделки с недвижимостью:

Катар присоединился к финансированию проекта пляжного гольф-клуба Trump стоимостью 5 миллиардов;

Саудовская компания вложила 1 миллиард долларов в отель Trump в Дубае и планирует другие объекты в Омане и Саудовской Аравии;

Джаред Кушнер реализует проект в Белграде – отель на месте бывшего минобороны Югославии стоимостью 1 миллиард долларов.

Другие проекты включают:

запуск частного клуба Executive Branch в Джорджтауне со вступительным взносом 500 000 долларов;

турнир LIV Golf в Trump National Doral, который принес семье гонорары и гостиничные доходы;

возобновление мероприятий Республиканской партии в отелях Trump – суммы доходов снова исчисляются миллионами.

Хотя оценки приблизительные, NYT отмечает, что эти данные дают четкое представление о масштабе бизнес-активов семьи Трампов.