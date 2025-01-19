Люди называют криптовалюту Трампа "мемкоином". Об этом пишет 24 Канал.

Смотрите также Классика и уверенность – главное ДНК стиля Дональда Трампа: как выглядит его любимая одежда

Монета Трампа резко подорожала

Дональд Трамп запустил собственную криптовалюту. В первый день пользователям было доступно 200 миллионов монет, а в течение трех лет их количество должно вырасти до 1 миллиарда. Новоизбранный президент США не был сторонником "крипты", но во время предвыборной кампании обещал сделать Соединенные Штаты "криптостолицей планеты".

По состоянию на 19 января криптомонета "$TRUMP" стоит более 45 долларов.

Собственная криптовалюта Трампа резко подорожала за день / Скриншот 24 Канала

По информации некоторых американских СМИ, новоизбранный президент США Дональд Трамп планирует объявить криптовалютную политику национальным приоритетом.

Монета Трампа – это новый криптовалютный токен, созданный на блокчейне Solana. Мем-токен сочетает в себе элементы цифровых активов и социального движения. По официальной информации от разработчиков проекта, токен создан для празднования лидерства и несокрушимого духа Дональда Трампа.

Запуск криптомонеты Трампа вызвал огромный резонанс в финансовом мире. Новость не успела разлететься по сети, как рыночная капитализация мемкоина достигла 5,74 миллиарда долларов, а объем торгов за сутки превысил 11 миллиардов долларов. Вероятно, у ценителей "крипты" появился большой интерес к этому проекту.

Аналитики предполагают, что криптомонета Трампа может стать началом новой эры во взаимодействии политики и цифровых активов.