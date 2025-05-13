Сообщает 24 Канал со ссылкой на The Telegraph.

Смотрите также Трамп начал встречу с кронпринцем Саудовской Аравии и отказался пить местный кофе

Что известно о мобильном McDonald's в Эр-Рияде

Возле Королевского дворца в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде заметили мобильный ресторан McDonald's. Он там появился накануне визита Трампа.

Кадры того, как выглядит мобильный McDonald's, опубликовал в соцсети X корреспондент i24NEWS Мордехай Вагенгайм.

McDonald's на колесах в Эр-Рияде: смотрите видео

Да, это мобильный McDonald's здесь, в Эр-Рияде,

– написал он в подписи к видео.

Как сообщают журналисты, передвижной мобильный ресторан установили по инициативе саудовских чиновников – специально для роскошного приема и сопровождения американского лидера во время его пребывания в стране.