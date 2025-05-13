Повідомляє 24 Канал з посиланням на The Telegraph.

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Що відомо про мобільний McDonald’s в Ер-Ріяді

Біля Королівського палацу в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді помітили мобільний ресторан McDonald’s. Він там з'явився напередодні візиту Трампа.

Кадри того, який вигляд має мобільний McDonald’s, опублікував у соцмережі X кореспондент i24NEWS Мордехай Вагенгайм.

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Так, це мобільний McDonald's тут, в Ер-Ріяді,

– написав він у підписі до відео.

Як повідомляють журналісти, пересувний мобільний ресторан встановили за ініціативи саудівських чиновників – спеціально для розкішного прийому та супроводу американського лідера під час його перебування в країні.