Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Clash Report.

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Як Трамп відмовився від кави у Саудівській Аравії

Після того, як Дональд Трамп прибув у Ер-Ріяд та зустрівся із кронпринцом Мухаммедом ібн Салманом, йому та держсекретарю США Марко Рубіо запропонували місцеву каву по-арабськи.

Головний дипломат США випив чашку кави, а американський президент не захотів цього робити.

Дональд Трамп відмовився пити каву у Саудівській Аравії / Відео з акаунту @clashreport у соцмережі Х

U.S. President Donald Trump doesn't drink the local coffee offered to him during his visit to Saudi Arabia.



Ghahwa, a spiced Arabic coffee, is a staple of Saudi hospitality. pic.twitter.com/UF0bdlxw9P — Clash Report (@clashreport) May 13, 2025

Варто зазначити, що традиційну каву в Саудівській Аравії називають "кахва". Напій є нематеріальною культурною спадщиною арабських держав, підтвердженою ЮНЕСКО.

Сам напій традиційно подають гостям. Її наливають невелику порцію, а потім під час церемонії потроху доливають.

До слова, Дональда Трампа в Ер-Ріяді з літака зустрів особисто кронпринц Мухаммед ібн Салман. Для американського президента також спеціально постелили фіолетову килимову доріжку.