Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Clash Report.
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Как Трамп отказался от кофе в Саудовской Аравии
После того как Дональд Трамп прибыл в Эр-Рияд и встретился с кронпринцем Мухаммедом ибн Салманом, ему и госсекретарю США Марко Рубио предложили местный кофе по-арабски.
Главный дипломат США выпил чашку кофе, а американский президент не захотел этого делать.
Дональд Трамп отказался пить кофе в Саудовской Аравии / Видео с аккаунта @clashreport в соцсети Х
Стоит отметить, что традиционный кофе в Саудовской Аравии называют "кахва". Напиток является нематериальным культурным наследием арабских государств, подтвержденным ЮНЕСКО.
Сам напиток традиционно подают гостям. Его наливают небольшую порцию, а потом во время церемонии понемногу доливают.
К слову, Дональда Трампа в Эр-Рияде с самолета встретил лично кронпринц Мухаммед ибн Салман. Для американского президента также специально постелили фиолетовую ковровую дорожку.