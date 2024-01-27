Президент создал Совет по поддержке предпринимательства: кто туда вошел

Владимир Зеленский создал Совет по поддержке предпринимательства. Нужен он для того, чтобы обеспечить диалог между властью и бизнесом в условиях военного положения.

В ответ на вызовы военного времени Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании Совета по поддержке предпринимательства. Как утверждают в ОП, этот шаг направлен на укрепление диалога между государством и бизнесом, особенно с малым и средним региональным предпринимательством.

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Совет для развития бизнеса

Глава Офиса Президента Андрей Ермак 27 января сообщил о встрече с членами вновь Совета, на которой обсуждались первоочередные шаги и организация работы. Важной темой стала инициатива Made in Ukraine ("Сделано в Украине" – 24 Канал), которая имеет целью поддерживать отечественного производителя и продвигать украинскую продукцию.

Мы все хорошо знаем, что бизнес – это сила, которая двигает государство. Мы все заинтересованы, чтобы бизнес процветал и наша страна была состоятельной,

– говорится в сообщении Ермака.

Встреча прошла в конструктивной атмосфере, по словам руководителя Офиса Президента. Члены Совета могли высказать свои мнения и предложения. Наконец, были определены основные направления деятельности и разработана дорожная карта для дальнейших шагов.

Президент Зеленский недавно высказался о необходимости такого диалога в своем традиционном вечернем обращении.

"Есть решение СНБО по экономической безопасности и стабильности именно сейчас, во время военного положения. Четко определены шаги, которые помогут преодолеть весь комплекс проблем. Будет сформирован Совет по поддержке предпринимательства. В его состав войдут представители именно бизнеса. Это известные имена… Единственная задача – укрепление нашей экономики, нашего общества", – говорил раньше Зеленский.

Список участников Совета