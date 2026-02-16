Специальные пенсии в Украине: кому назначают и на каких условиях

В Украине существует немало видов пенсий – по возрасту, по инвалидности, в связи с потерей кормильца. Все они назначаются согласно Закону Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Как в Украине назначают спецпенсии?

Однако для некоторых лиц предусмотрены и специальные пенсии, о чем отмечает Пенсионный фонд.

Право на специальные пенсии имеют государственные служащие, судьи, прокуроры. и тому подобное. Условия назначения этих выплат определены отдельными законами.

Например, Закон Украины "О государственной службе" определяет право на пенсионное обеспечение государственных служащих. Получить такую выплату могут:

мужчины, достигшие 62 лет, женщины – 60 лет;

которые по состоянию на 1 мая 2016 – на день вступления в силу Закона – имеют не менее 20 лет стажа на должностях, которые отнесены к соответствующим должностям государственных служащих;

занимают должности государственной службы и имеют не менее 10 лет стажа на должностях государственных служащих.

Пенсия государственным служащим назначается с даты обращения, но не ранее даты возникновения права на пенсию. Размер – 60% от суммы зарплаты, с которой был уплачен единый взнос.

Обратите внимание! Лицам, которые на момент обращения не являются государственными служащими – в размере 60% зарплаты работающего госслужащего соответствующей должности и ранга по последнему месту работы на государственной службе, с которой был уплачен единый взнос.

Пенсионное обеспечение прокуроров определено Законом "О прокуратуре". Им предусмотрено право на назначение пенсии за выслугу лет и по инвалидности, а членам их семей – пенсии в связи с потерей кормильца.

Пенсия за выслугу лет назначается независимо от возраста, если на день обращения есть выслуга не менее 25 лет. Прокурорам, признанным лицами с инвалидностью I или II группы и в связи с потерей кормильца назначается пенсия при наличии стажа не менее 10 лет.

Пенсия исчисляется в размере 60% от суммы месячной (действующей) зарплаты, в которую включаются все виды оплаты, с которой был уплачен единый взнос, а до 1 января 2011 года.

Важно! Максимальный размер пенсии не может превышать 10 прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность, а прокурорам, которые имеют одновременно право на разные пенсии, назначается одна – по выбору.

Ежемесячное пожизненное денежное содержание судьям местных, апелляционных судов и Верховного Суда назначается в соответствии с Законом Украины "О судоустройстве и статусе судей". На назначение пенсий имеют право судьи в отставке, достигшие пенсионного возраста:

62 лет – мужчины;

60 лет – женщины.

Судья в отставке, не достигший этого возраста, получает ежемесячное пожизненное денежное содержание.

Ежемесячное пожизненное денежное содержание выплачивается судье в отставке в размере 50% судейского вознаграждения судьи, который работает на соответствующей должности. За каждый полный год работы в должности судьи (более 20 лет) размер ежемесячного пожизненного денежного содержания увеличивается на два% денежного содержания судьи.

Обратите внимание! Размер ежемесячного пожизненного денежного содержания ограничению не подлежит.

Что еще следует знать о спецпенсиях в Украине?