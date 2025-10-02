Размер средней пенсии в Украине зависит от региона и колеблется в пределах от 4 до 9 000 гривен. Последние данные о средних пенсиях были обновлены в июле.

Какой размер средней пенсии в разных областях Украины?

По состоянию на июль 2025 года всеукраинская средняя пенсия составляла 6 410 гривен, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

Смотрите также Будет ли перерасчет и индексация пенсий и как рассчитать стаж: интервью с главой ПФУ

Самый большой размер средней пенсии – в Киеве (8 856 гривен), а также в Донецкой области (7 840 гривен) и Днепропетровской области (7 134 гривны).

В то же время наименьший показатель имеют пенсионеры, которые живут в Тернопольской (4 967 гривен), Черновицкой (5 136 гривен) и Закарпатской областях (5 210 гривен).

Средний размер пенсий в Украине по состоянию на июль / инфографика ПФУ

Какой должна быть средняя пенсия?

Средняя пенсия должна быть не ниже 40% от средней зарплаты, сообщает 24 Канал со ссылкой на нардепа Даниила Гетманцева.

По словам Даниила Гетманцева, сейчас показатель замещения средней зарплаты средней пенсией в Украине – около 27%. Для сравнения, в странах ЕС он составляет 58%: в Польше это 57%, в Румынии – 48%, в Греции – 78%.

В целом большинство пенсионеров получают пенсию ниже 5 000 гривен:

56,2% пенсионеров – ниже 5 000 гривен;

35,7% – ниже 4 000 гривен;

3,7% – ниже 3 000 гривен.

– Еще 29% пенсионеров имеют пенсию от 5 до 10 000 гривен, 14,8% _COPY2 более 10 000 гривен.

Также известно, что средняя пенсия сейчас меньше фактического прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. По данным Минсоцполитики, фактический прожиточный минимум для этой категории лиц в ценах февраля 2025 года составлял 6 685,5 гривен. То есть средняя пенсия сейчас равна около 92% текущего фактического прожиточного минимума.

Какой размер минимальной и максимальной пенсии?