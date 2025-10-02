Размер средней пенсии в Украине: в каких областях выплаты самые большие
- Средняя пенсия в Украине по состоянию на июль 2025 года составляла 6 410 гривен, самая большая в Киеве - 8 856 гривен, наименьшая в Тернопольской области - 4 967 гривен.
- Заменяемость средней зарплаты средней пенсией в Украине составляет 27%, что значительно меньше по сравнению со странами ЕС, где этот показатель составляет 58%.
Размер средней пенсии в Украине зависит от региона и колеблется в пределах от 4 до 9 000 гривен. Последние данные о средних пенсиях были обновлены в июле.
Какой размер средней пенсии в разных областях Украины?
По состоянию на июль 2025 года всеукраинская средняя пенсия составляла 6 410 гривен, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
Самый большой размер средней пенсии – в Киеве (8 856 гривен), а также в Донецкой области (7 840 гривен) и Днепропетровской области (7 134 гривны).
В то же время наименьший показатель имеют пенсионеры, которые живут в Тернопольской (4 967 гривен), Черновицкой (5 136 гривен) и Закарпатской областях (5 210 гривен).
Средний размер пенсий в Украине по состоянию на июль / инфографика ПФУ
Какой должна быть средняя пенсия?
Средняя пенсия должна быть не ниже 40% от средней зарплаты, сообщает 24 Канал со ссылкой на нардепа Даниила Гетманцева.
По словам Даниила Гетманцева, сейчас показатель замещения средней зарплаты средней пенсией в Украине – около 27%. Для сравнения, в странах ЕС он составляет 58%: в Польше это 57%, в Румынии – 48%, в Греции – 78%.
В целом большинство пенсионеров получают пенсию ниже 5 000 гривен:
- 56,2% пенсионеров – ниже 5 000 гривен;
- 35,7% – ниже 4 000 гривен;
- 3,7% – ниже 3 000 гривен.
– Еще 29% пенсионеров имеют пенсию от 5 до 10 000 гривен, 14,8% _COPY2 более 10 000 гривен.
Также известно, что средняя пенсия сейчас меньше фактического прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. По данным Минсоцполитики, фактический прожиточный минимум для этой категории лиц в ценах февраля 2025 года составлял 6 685,5 гривен. То есть средняя пенсия сейчас равна около 92% текущего фактического прожиточного минимума.
Какой размер минимальной и максимальной пенсии?
В марте 2025 года минимальная пенсия выросла с 3 370 до 3 758 гривен для пенсионеров старше 65 лет, которые не работают и имеют полный страховой стаж. Для пенсионеров бер полного стажа сумма выплаты составляет 2 361 гривна.
Максимальная пенсия зависит от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц и равна четырехкратному размеру выплаты. Это означает, что максимально пенсионер или пенсионерка может получать 23 610 гривен.