Розмір середньої пенсії в Україні: у яких областях виплати найбільші
- Середня пенсія в Україні станом на липень 2025 року становила 6 410 гривень, найбільша в Києві - 8 856 гривень, найменша у Тернопільській області - 4 967 гривень.
- Замінність середньої зарплати середньою пенсією в Україні становить 27%, що значно менше порівняно з країнами ЄС, де цей показник становить 58%.
Розмір середньої пенсії в Україні залежить від регіону та коливається у межах від 4 до 9 000 гривень. Останні дані про середні пенсії були оновлені в липні.
Який розмір середньої пенсії в різних областях України?
Станом на липень 2025 року всеукраїнська середня пенсія становила 6 410 гривень, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.
Найбільший розмір середньої пенсії – у Києві (8 856 гривень), а також на Донеччині (7 840 гривень) та Дніпропетровщині (7 134 гривні).
Натомість найменший показник мають пенсіонери, які живуть у Тернопільській (4 967 гривень), Чернівецькій (5 136 гривень) та Закарпатській областях (5 210 гривень).
Середній розмір пенсій в Україні станом на липень / інфографіка ПФУ
Якою має бути середня пенсія?
Середня пенсія має бути не нижчою за 40% від середньої зарплати, повідомляє 24 Канал з посиланням на нардепа Данила Гетманцева.
За словами Данила Гетманцева, зараз показник заміщення середньої зарплати середньою пенсією в Україні – близько 27%. Для порівняння, у країнах ЄС він становить 58%: у Польщі це 57%, у Румунії – 48%, у Греції – 78%.
Загалом більшість пенсіонерів отримують пенсію нижче 5 000 гривень:
- 56,2% пенсіонерів – нижче 5 000 гривень;
- 35,7% – нижче 4 000 гривень;
- 3,7% – нижче 3 000 гривень.
Ще 29% пенсіонерів мають пенсію від 5 до 10 000 гривень, 14,8% – понад 10 000 гривень.
Також відомо, що середня пенсія зараз є меншою за фактичний прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність. За даними Мінсоцполітики, фактичний прожитковий мінімум для цієї категорії осіб у цінах лютого 2025 року складав 6 685,5 гривень. Тобто середня пенсія зараз дорівнює близько 92% поточного фактичного прожиткового мінімуму.
Який розмір мінімальної та максимальної пенсії?
У березні 2025 року мінімальна пенсія зросла з 3 370 до 3 758 гривень для пенсіонерів старше 65 років, які не працюють і мають повний страховий стаж. Для пенсіонерів бер повного стажу сума виплати становить 2 361 гривня.
Максимальна пенсія залежить від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб й дорівнює чотирикратному розміру виплати. Це означає, що максимально пенсіонер або пенсіонерка може отримувати 23 610 гривень.