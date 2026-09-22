Выплаты пенсионерам обеспечены: Украина получила 841 миллион долларов

Государство нашло мощный ресурс для обеспечения важнейших социальных расходов этой осенью. Это решение снимает напряжение вокруг выплат для миллионов украинцев.

Куда будут направлены полученные миллионы

Государство нашло мощный ресурс для обеспечения важнейших социальных расходов этой осенью: Украина успешно привлекла 841 миллион долларов от Всемирного банка под надежные гарантии правительства Канады. Эти средства будут целевым образом направлены на возмещение расходов государственного бюджета, в частности, на выплаты украинским пенсионерам. Об этом финансовом транше официально сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

По словам главы правительства, это жизненно необходимое финансирование удалось привлечь в рамках масштабного проекта PEACE in Ukraine. Соответствующие договоренности были успешно достигнуты еще в сентябре этого года. "Благодарю правительство Канады и Всемирный банк за важную и своевременную помощь Украине в условиях значительного бюджетного дефицита", – подчеркнул Сергей Корецкий в своем обращении. Для рядового пенсионера это означает главное: у государства есть чем покрыть бюджетную дыру, поэтому задержек с базовыми социальными выплатами не предвидится.

Обратите внимание! Эта инициатива уже стала настоящим финансовым щитом для нашего государства в условиях полномасштабной войны. Общий объем финансирования проекта на сегодняшний день уже достиг впечатляющей отметки в 54,3 миллиарда долларов.

Как отметил премьер, на данный момент это крупнейший инвестиционный проект за всю историю существования Всемирного банка. Именно он остается одним из ключевых механизмов, поддерживающих финансовую устойчивость Украины и гарантирующих, что социальные обязательства перед гражданами будут выполнены, несмотря на все экономические удары врага.

К слову, у государства есть законные рычаги, чтобы существенно сократить ежемесячные поступления на счета пожилых людей. Такой финансовый удар становится неприятным сюрпризом для тех, кто вовремя не уладил бумажные дела.