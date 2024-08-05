Безвозвратный грант от США: Украина получила немалую сумму денег

Украина получила почти 4 миллиарда долларов безвозвратного гранта от США через Всемирный банк. Это первый транш прямой бюджетной поддержки от Соединенных Штатов в 2024 году.

На что направят полученные средства

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Украина получила 3,9 миллиарда долларов безвозвратного гранта. В этом году США предоставят Украине в целом 7,8 миллиарда долларов прямой бюджетной помощи, что обеспечит финансовую стабильность.

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Эти средства будут способствовать финансированию приоритетных бюджетных расходов, таких как зарплаты учителей и спасателей, а также социальная помощь. А поступать они будут через проект "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине" (PEACE in Ukraine). Этот проект является основным финансовым инструментом Всемирного банка для поддержки Украины.

С начала июня 2022 года через проект PEACE in Ukraine в государственный бюджет уже поступило более 25 миллиардов долларов.