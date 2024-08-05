На що спрямують отримані кошти

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що Україна отримала 3,9 мільярда доларів безповоротного гранту. У цьому році США нададуть Україні загалом 7,8 мільярда доларів прямої бюджетної допомоги, що забезпечить фінансову стабільність.

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Ці кошти сприятимуть фінансуванню пріоритетних бюджетних витрат, таких як зарплати вчителів і рятувальників, а також соціальна допомога. А надходити вони через проєкт "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" (PEACE in Ukraine). Цей проєкт є основним фінансовим інструментом Світового банку для підтримки України.