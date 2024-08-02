Скільки мільйонів надасть Франція Україні

Кабінет Міністрів передав до Верховної Ради угоду між Україною та Францією, яка передбачає отримання гранту в розмірі 200 мільйонів євро. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

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Зокрема, як уточнює премʼєр-міністр, ці кошти будуть спрямовані на відновлення інфраструктури та економіки України.

Денис Шмигаль Премʼєр-міністр України Подаємо в парламент Угоду з Францією, яка дозволить Україні отримати 200 мільйонів євро грантових коштів на відновлення нашої інфраструктури та економіки.

Також, за словами Шмигаля, уряд приймає рішення, яке дозволить перерозподілити ресурси та отримати додаткові 50 мільйонів євро від ЄС для програм відбудови нашої країни.

Нагадаємо! Як повідомляли у Кабміні, найближчим часом до Державного бюджету України надійде грант від США на суму майже 3,9 мільярда доларів.