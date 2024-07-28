В матеріалі мовиться про створення програми ленд-лізу для нашої держави на 500 мільярдів доларів. Але ці кошти потрібно буде повертати.

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Що відомо про ленд-ліз для України від Трампа

Експерти стверджують, що якщо Дональд Трамп буде переобраний, він припинить допомогу Україні, віддасть її територію і буде мати справу безпосередньо з Владіміром Путіним, щоб нав'язати країні ганебний "мир". Немає жодних доказів того, що така капітуляція буде частиною політики президента Трампа, і є багато доказів протилежного. Саме пан Трамп у 2017 році скасував ембарго на постачання зброї, запроваджене адміністрацією Обами, надавши Україні ракети Javelin, які допомогли врятувати Київ у перші дні російського вторгнення,

– твердять автори статті.

Вони впевнені: США зможуть допомагати Україні, "водночас відроджуючи американську оборонно-промислову базу в Алабамі, Пенсильванії та Вірджинії".

Програма ленд-лізу на 500 мільярдів доларів для України дозволить нашій державі "взяти в борг стільки, скільки їй потрібно, щоб купити американську зброю для перемоги над Росією". І не навантажувати американських платників податків новими рахунками.

Також серед чергового можливого "плану Трампа по Україні" автори статті називають запровадження реальних санкцій проти Росії, підвищення європейських витрат на НАТО до 3% від ВВП, посилення оборонної промисловості США та зняття всіх обмежень на тип зброї, яку можуть отримати і використовувати Сили оборони.

З міжнародної політики пропонують відновити зв'язки з Саудівською Аравією та Ізраїлем, щоб працювати разом проти Ірану.

Усі ці кроки призведуть до того, що війна припиниться, а Україна створить "значні сили оборони". Крим стане демілітаризованим, росіян змусять заплатити за відновлення України із заморожених резервів.

Наша держава стане членом ЄС і НАТО. Щойно це відбудеться, з Росії знімуть санкції. Також Альянс створить фонд на 100 мільярдів доларів для озброєння України.

Цікаво! Другим автором статті є Девід Урбан. Зараз він політичний оглядач CNN, але має республіканські погляди і близький до Трампа. Зокрема, працював старшим радником президентської кампанії Дональда Трампа в 2016 році та допомагав організовувати національний з'їзд Республіканської партії в 2016 році в успішній спробі завоювати Пенсільванію. Також був консультантом кампанії переобрання Трампа у 2020 році.