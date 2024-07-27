Мовиться про кошти, які Україні потрібно буде повертати. Це 24 Каналу пояснив керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок.

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"Якщо говорити про ленд-ліз, то це не подарунок. Це гроші, які отримають США у перспективі", – зазначив він.

Які є нюанси

Валерій Клочок припустив, якщо Дональд Трамп стане президентом Штатів, то для нього може бути привабливою ця історія, адже він – бізнесмен.

Але є нюанс в економічному та бізнесовому плані, бо ми маємо за це сплатити. Є два моменти. Перший – щодо платоспроможності України. Україна має так зростати економічно, щоб змогла сплатити ці гроші,

– підкреслив він.

Щось із наданої допомоги буде списано, втрачено на полі бою і так далі. Але сума для виплати буде дуже велика. Усю зброю, яка залишається, Україна повинна залишити у себе, але має за неї заплатити.

"На сьогодні це приблизно три річні ВВП країни, навіть більше. Це колосальні цифри. Тому я ставлю під сумнів, що, наприклад, з погляду платоспроможності України США сьогодні можуть на це піти", – вважає аналітик.

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Крім того, це не лягає у стратегію, якої зараз дотримується Трамп для початку переговорів України та Росії. Він ставить собі за мету виступити ефективним перемовником.

Те, що зараз озвучує Помпео, що вони прописують щодо ленд-лізу, щодо плану, має привабливий вигляд. Але цей план нереалістичний з погляду того, як мислить Трамп. Тому сумніваюсь, що ленд-ліз буде реалізований. Хоча як бізнес-проєкт для Трампа він може бути прийнятним,

– додав Клочок.