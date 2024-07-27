Речь идет о средствах, которые Украине нужно будет возвращать. Это 24 Каналу объяснил руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок.

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"Если говорить о ленд-лизе, то это не подарок. Это деньги, которые получат США в перспективе", – отметил он.

Какие есть нюансы

Валерий Клочок предположил, если Дональд Трамп станет президентом Штатов, то для него может быть привлекательной эта история, ведь он – бизнесмен.

Но есть нюанс в экономическом и бизнес-плане, потому что мы должны за это заплатить. Есть два момента. Первый – относительно платежеспособности Украины. Украина должна так расти экономически, чтобы смогла оплатить эти деньги,

– подчеркнул он.

Что-то из предоставленной помощи будет списано, потеряно на поле боя и так далее. Но сумма для выплаты будет очень большая. Все оружие, которое остается, Украина должна оставить у себя, но должна за него заплатить.

"На сегодня это примерно три годовых ВВП страны, даже больше. Это колоссальные цифры. Поэтому я ставлю под сомнение, что, например, с точки зрения платежеспособности Украины США сегодня могут на это пойти", – считает аналитик.

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Кроме того, это не ложится в стратегию, которой сейчас придерживается Трамп для начала переговоров Украины и России. Он ставит своей целью выступить эффективным переговорщиком.

То, что сейчас озвучивает Помпео, что они прописывают по ленд-лизу, по плану, имеет привлекательный вид. Но этот план нереалистичен с точки зрения того, как мыслит Трамп. Поэтому сомневаюсь, что ленд-лиз будет реализован. Хотя как бизнес-проект для Трампа он может быть приемлемым,

– добавил Клочок.