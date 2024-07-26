Після того, як президент Байден заявив про вихід з передвиборчих перегонів, Дональд Трамп і Камала Харріс ведуть напружену боротьбу. Відповідно до опитування, кандидати розділені одним відсотком серед вірогідних виборців.

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Гарріс скорочує розрив з Трампом

За даними дослідження NYT та інституту Siena College, за 45-го президента США готові віддати голос 48% виборців, а за віцепрезидента – 47%. Йдеться про ймовірних виборців.

Зазначається, що серед зареєстрованих виборців ситуація відрізняється на два відсоткові пункти. Власне, за Трампа готові проголосувати 48% виборців, за Гарріс – 46%.

Як зазначили у виданні, скоротити значну перевагу Трампа допомогло, ймовірно, швидке переформатування демократичної коаліції. NYT пише, що Гарріс отримала 93% підтримки від демократів – таку саму частку, яку Трамп отримував від республіканців.