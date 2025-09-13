Министерство торговли США обнародовало список компаний из России, Китая, Индии, Турции и других стран, в отношении которых введут экспортные ограничения. Они вступят в силу уже 16 сентября.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт Министерства торговли США.

Что известно о введении санкций?

Проект документа опубликован в Федеральном реестре США. В нем отмечается, что под ограничения попадут 23 китайские компании, три турецкие, две из ОАЭ, по одной из Индии, Ирана, Сингапура и Тайваня, а также российские фирмы.

В Министерстве торговли США считают, что действия всех структур, в отношении которых вводятся ограничения, противоречат интересам национальной безопасности и внешней политики Штатов.

Там отмечают, что эти компании осуществляли поставки для нужд военно-промышленного комплекса России, а также экспортировали в страну американскую продукцию без необходимого разрешения.

На такие действия Штатов уже отреагировал руководитель Офиса президента Андрей Ермак. Он отметил, что это еще один важный шаг в разрушении возможностей Кремля поддерживать свою военную машину, поблагодарил союзников и добавил, что санкции должны только усиливаться.

Санкции против России: что стоит знать?