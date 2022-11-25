Из-за дорогого топлива может умереть больше европейцев, чем украинцев на фронте, – The Economist

The Economist выпустили исследование, главным тезисом которого является то, что от холодной зимы может погибнуть больше европейцев, чем украинских военных на фронте. При этом число погибших в войне мирных жителей указано как "не менее 6500 жителей".

Следует отметить, что по официальным данным МВД Украины погибли не менее 7 000 гражданских, однако это лишь те жертвы, которые были зафиксированы. Пока нет доступа к данным смертности в Мариуполе, которое Россия стерла с лица земли перед оккупацией.

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Этой зимой ожидается повышенная смертность

Главной причиной повышенной смертности в странах Европы зимой называют грипп и другие вирусные болезни, у которых больше шансов при низкой температуре. Точные общие показатели смертности все еще зависят от других факторов, включая температуру.

В мягкую зиму увеличение количества смертей может быть ограничено до 32 000 выше среднего за прошедший период (с учетом изменений в численности населения). Суровая зима, по мнению издания, может стоить 335 000 дополнительных жизней.

Жесткий вывод заключается в том, что если модели смертности 2000-19 годов действительно будут применяться в 2022-23 годах, энергетическое оружие России окажется очень мощным . Если цены на электроэнергию близки к нынешнему уровню, примерно на 147 000 человек больше (на 4,8% больше, чем в среднем) умрет за обычную зиму, чем если эти цены вернулись к среднему уровню с 2015-19 годов.

Учитывая умеренные температуры – используя самую теплую зиму за последние 20 лет для каждой страны – эта цифра снизится до 79 000, что на 2,7% больше. А с холодными, учитывая холодную зиму в каждой стране с 2000 года, оно поднимется до 185 000, то есть рост на 6,0%.

Действительно ли это сопоставимые потери

Эти цифры The Economist сравнивает с 30 000 потерь украинских военных на фронте, однако ни одна цифра не была официально обнародована Генштабом. К тому же сложно установить точное количество мирных жителей, погибших во время войны. Что касается смерти от низкой температуры, то в результате массированных атак России в Украине временно остаются без тепла тысячи украинцев всех возрастов, отопление которых зависит от электричества. То есть тепло в домах украинцев в этом году будет зависеть от исправности энергосистемы, а не от цен на коммунальные платежи, как в Европе.

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