Через дороге паливо може померти більше європейців, аніж українців на фронті, – The Economist

The Economist випустили дослідження, головною тезою якого є те, що від холодної зими може загинути більше європейців, аніж українських військових на фронті. При цьому число загиблих у війні мирних жителів вказано як "щонайменше 6500 жителів".

Варто зазначити, що за офіційними даними МВС України, загинуло не менше 7 000 цивільних, проте це лише ті жертви, які були зафіксовані. Наразі немає доступу до даних смертності в Маріуполі, який Росія стерла з лиця землі перед окупацією.

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Цієї зими очікується підвищена смертність

Головною причиною підвищеної смертності у країнах Європи взимку називають грип та інші вірусні хвороби, у яких є більше шансів за низької температури. Точні загальні показники смертності все ще залежать від інших факторів, зокрема температури.

У м’яку зиму збільшення кількості смертей може бути обмежено до 32 000 вище середнього за минулий період (з урахуванням змін у чисельності населення). Сувора зима на думку видання може коштувати 335 000 додаткових життів.

Твердий висновок полягає в тому, що якщо моделі смертності 2000-19 років справді будуть застосовуватися в 2022-23 роках, енергетична зброя Росії виявиться дуже потужною. Якщо ціни на електроенергію близькі до нинішнього рівня, приблизно на 147 000 людей більше (на 4,8% більше, ніж у середньому) помре за звичайну зиму, ніж якби ці ціни повернулися до середнього рівня з 2015-19 років.

Враховуючи помірні температури — використовуючи найтеплішу зиму за останні 20 років для кожної країни — ця цифра знизиться до 79 000, що на 2,7% більше. А з холодними, враховуючи найхолоднішу зиму в кожній країні з 2000 року, воно підніметься до 185 000, тобто зростання на 6,0%.

Чи дійсно це зіставні втрати

Ці цифри The Economist порівнює із 30 000 втрат українських військових на фронті, однак жодна цифра не була офіційні оприлюднена Генштабом. До того ж важко встановити точну кількість мирних жителів, загиблих під час війни. Що стосується смерті від низької температури, то внаслідок масованих атак Росії в Україні тимчасово залишаються без тепла тисячі українців різного віку, опалення яких залежить від електрики. Тобто, тепло у домівках українців цьогоріч залежатиме від справності енергосистеми, а не від цін на комунальні платежі як у Європі.

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