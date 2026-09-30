Примерно на 15 – 20 %: стоимость проезда может вырасти в одном из регионов

Во Львовской области вновь обсуждают повышение цен на общественный транспорт. На этот раз речь идет о тарифах на междугородние маршрутки.

Что будет с ценами на проезд во Львовской области

Цены могут вырасти на 15–20 %, о чем сообщили в ЛОО ВОО "Всеукраинская ассоциация автомобильных перевозчиков".

Дело в том, что из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке мировые котировки нефти превысили отметку в 100–102 доллара за баррель. Это вызвало рост стоимости нефтепродуктов в Европе и, как следствие, кризис на украинском топливном рынке.

Украинский рынок нефтепродуктов, который в настоящее время на 100% зависит от импорта, болезненно реагирует на мировые геополитические колебания и внутренние вызовы в сфере безопасности,

– говорится в сообщении.

В частности, в сентябре топливные операторы вступили в фазу глубокой турбулентности. На АЗС больших премиальных сетей стоимость стандартного евродизеля "вплотную подошла" к 99,90 гривны за литр, а "фирменные брендовые линейки" топлива уже преодолели критический барьер в 102,90 – 104,00 гривен за литр.

Дополнительную финансовую нагрузку на сети создают постоянные воздушные тревоги и атаки на логистическую инфраструктуру, которые удорожают транспортировку внутри страны.

Топливные эксперты предупреждают, что отметка в 100 гривен – это только начало. Уже к концу года или зимой реальным является сценарий рост цен на дизельное топливо в до 115–120 гривен за литр, а при негативном развитии событий – даже до 145 гривен за литр.

Украинцам объяснили, что топливо составляет львиную долю в структуре себестоимости любого пассажирского рейса. Подорожание дизельного топлива автоматически "рушит экономические расчеты перевозчиков".

Отмечается, что корректировка тарифов в общественном транспорте Львовской области на 15–20% – это вынужденная мера. Если раньше пассажиры платили условно 100 гривен за междугороднюю поездку, то уже с октября ее стоимость составит 115–120 гривен.

Напомним, что цены на проезд во Львове повышать не планируют. То есть жители и гости города будут пользоваться транспортом по действующим тарифам.