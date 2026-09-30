Що буде з цінами на проїзд у Львівській області

Ціни можуть збільшитися на 15-20%, про що повідомили в ЛОО ВГО "Всеукраїнська Асоціація Автомобільних Перевізників".

Річ у тім, що через загострення конфлікту на Близькому Сході світові котирування нафти подолали позначку у 100 – 102 долари за барель. Це викликало зростання вартості нафтопродуктів у Європі та, як наслідок, кризу на українському паливному ринку.

Український ринок нафтопродуктів, який наразі на 100% залежить від імпорту, болісно реагує на світові геополітичні коливання та внутрішні безпекові виклики,

– йдеться у повідомленні.

Зокрема, у вересні паливні оператори увійшли у фазу глибокої турбулентності. На АЗС великих преміальних мереж вартість стандартного євродизеля "впритул підійшла" до 99,90 гривні за літр, а "фірмові брендові лінійки" пального вже подолали критичний бар'єр у 102,90 – 104,00 гривні за літр.

Додаткове фінансове навантаження на мережі створюють постійні повітряні тривоги та атаки на логістичну інфраструктуру, які здорожують транспортування всередині країни.

Паливні експерти попереджають, що позначка у 100 гривень – це лише початок. Вже до кінця року або взимку реальним є сценарій зростання ціни дизеля до 115 – 120 гривень за літр, а за негативного розвитку подій – навіть до 145 гривень за літр.

Українцям пояснили, що пальне складає левову частку в структурі собівартості будь-якого пасажирського рейсу. Подорожчання дизеля автоматично "руйнує економічні розрахунки перевізників".

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Наголошується, що корекція тарифів у громадському транспорті Львівщини на 15 – 20% – це вимушений крок. Якщо раніше пасажири платили умовні 100 гривень за міжміську поїздку, то вже з жовтня її вартість становитиме 115 – 120 гривень.

Нагадаємо, що ціни на проїзд у Львові не планують підвищувати. Тобто містяни та гості міста будуть користуватися транспортом за чинними тарифами.