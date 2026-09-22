Дизельное топливо уже по 100 гривен: почему в Украине дорожает топливо и что будет с ценами дальше

Цены на топливо растут. В частности, это происходит на фоне ситуации на мировом рынке.

Цены на топливо в Украине продолжают расти, хотя сезонный спрос, в частности из-за уборочной кампании, уже снизился. На некоторых АЗС дизельное топливо почти достигло отметки в 100 гривен. Как будет меняться стоимость топлива в дальнейшем и почему – разбирался 24 Канал.

Насколько подорожали бензин и дизельное топливо

Почему топливо дорожает и что может происходить с ценами в ближайшее время, рассказал 24 Каналу директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн.

Розничные цены на топливо 22 сентября продолжили расти. Сейчас цены на АЗС выглядят так:

А-95+ стоит в среднем от 91,90 гривен за литр;

дизельное топливо – 98,90 гривен за литр;

А-95 – 88,90 гривен за литр.

Автогаз – 43,97 гривны за литр.

Одной из возможных причин роста цен на топливо мог бы быть сезонный спрос во время уборки урожая. Однако, по словам Сергея Куюна, сейчас этот фактор не имеет определяющего значения.

Сергей Куюн Директор консалтинговой группы "А-95" Уборка урожая и другие сезонные факторы, факторы спроса – они не влияют на цену.

В Украине, по его словам, нет дефицита топлива. Поэтому главным фактором сейчас является ситуация на мировом рынке нефтепродуктов.

У нас сегодня один фактор. Это мировые цены на нефтепродукты, поскольку мы на 100% импортируем,

– рассказал Сергей Куюн.

Украина в значительной степени зависит от импортных ресурсов, поэтому изменения мировых котировок довольно быстро отражаются на внутреннем рынке. По словам эксперта, в последнее время цены на нефть находятся на рекордно высоких для отрасли уровнях.

Что подорожало больше всего

Больше всего за последние несколько месяцев в Украине подорожало дизельное топливо. По данным Консалтинговой группы "А-95", с 28 февраля по 17 сентября его средняя цена выросла примерно с 62,96 до 98,24 гривны за литр. Это около 35,3 гривны, или 56%.

За тот же период бензин А-95 подорожал примерно на 25,2 гривны – почти на 40%. Автогаз прибавил около 5,6 гривны, или 14,5%.

При этом основной скачок пришелся именно на сентябрь. Если 1 сентября средняя цена А-95 составляла 80,32 гривны, то 17 сентября – уже 88,32 гривны. Дизельное топливо за это время подорожало с 91,41 до 98,24 гривны.

Нефть подорожала почти вдвое

Еще в начале года баррель нефти стоил около 60 долларов. Сейчас цена значительно выше – около 108 долларов. Именно это, по мнению Куюна, в значительной степени объясняет нынешнюю ситуацию с украинским топливом.

Стоимость топлива при импорте формируется не только из цены на нефть. К ней добавляются котировки нефтепродуктов, премия поставщика и украинские налоги.

Там заложена формула цены. То есть мировая котировка плюс премия поставщика, плюс наши налоги – вот получается вот такая цена,

– отметил эксперт.

Из-за роста мировых цен дорожает и ресурс, который украинские компании закупают за рубежом.

Дизельное топливо может превысить отметку в 100 гривен

Сейчас именно дизель ближе всего подошел к отметке 100 гривен за литр. По словам Куюна, в опте дизель уже стоит около 98 – 99 гривен. В некоторых регионах цены уже достигли 100 гривен.

Как показывает практика последних двух лет, согласно статистике, разница между оптовой и розничной ценой в среднем составляла 8 гривен,

– говорит эксперт.

То есть при оптовой цене около 98 – 99 гривен розничная стоимость теоретически может приблизиться к 107 гривен за литр. В то же время это не означает, что дизельное топливо обязательно будет стоить именно столько и уже в ближайшие дни. Конечная цена будет зависеть от дальнейшей ситуации на мировом рынке, закупочных цен и политики конкретных сетей.

Эксперт предполагает, что отметку в 100 гривен отдельные АЗС могут преодолеть уже в ближайшие несколько дней.

Подорожают ли продукты из-за топлива

Рост цен на бензин и дизельное топливо влияет не только на водителей. Топливо является частью затрат на перевозку товаров, поэтому его подорожание может отразиться и на стоимости продукции в магазинах.

Однако автоматически переносить рост цен на топливо на все товары не стоит.

Топливо, так, оно входит в себестоимость товаров народного потребления. Но сказать, что это очень существенный фактор – нет,

– рассказал Куюн.

По его словам, влияние стоимости топлива на конечную цену товара часто преувеличивают. Подорожание бензина или дизеля действительно увеличивает расходы на логистику, но не означает, что товар в магазине должен подорожать на такой же процент.

Когда именно потребитель ощутит этот эффект, зависит от конкретного товара, маршрута его доставки, запасов компании и других затрат.

Есть ли риск дефицита топлива

Здесь вопрос не только в цене, но и в стабильности поставок. По словам Куюна, украинская топливная отрасль продолжает работать в условиях войны. Под удары попадают нефтебазы, заправочные станции, бензовозы и логистические маршруты. Это приносит компаниям значительные убытки и дополнительные расходы. В то же время, подчеркивает эксперт, главное – то, что топливо сейчас есть.

Если бы его не было, это была бы беда. А так, на самом деле, все факторы объективны,

– рассказал эксперт.

По его мнению, ситуация может измениться, если возникнут серьезные перебои с поставками. Именно поэтому он говорит о важности запасов топлива, чтобы в случае проблем с логистикой не возникали ажиотаж и очереди на АЗС.

Пока же главным фактором, влияющим на цену, остается мировой рынок. Если стоимость нефти и нефтепродуктов начнет снижаться, со временем это должно отразиться и на украинских ценах.

Кризис закончится, а любой кризис – он проходит. Значит, подождем, пока станет дешевле,

– говорит Куюн.

Эксперт посоветовал водителям в ближайшее время следить прежде всего за мировыми ценами на нефть и ситуацией с импортом. Именно эти факторы сейчас гораздо сильнее влияют на украинский рынок.