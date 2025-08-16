Вода может подорожать: когда украинцы увидят новые тарифы в платежках
- В Украине планируется повышение тарифов на воду из-за убыточности водоканалов, обусловленную высокой стоимостью электроэнергии и изношенными сетями.
- Повышение тарифов на электроэнергию или газ пока не планируется, поскольку тарифы на эти услуги не являются убыточными.
В Украине готовятся повысить тарифы на воду, ведь водоканалы работают в убыток. Из-за чего суммы в платежках могут пойти вверх и будут ли повышать тарифы уже вскоре, читайте дальше.
Действительно ли может вырасти стоимость водоснабжения?
Председатель подкомитета Верховной Рады по вопросам энергосбережения и энергоэффективности Сергей Нагорняк заявил, что повышение тарифов на воду может быть существенным, сообщает 24 Канал.
По его словам, тарифы на воду не меняли уже много лет, и в результате этого водоканалы несут убытки. Среди основных причин:
- высокая стоимость электроэнергии;
- потери до 50% воды из-за изношенных сетей.
Из-за этого тарифы могут вырасти в несколько раз, впрочем конкретные сроки изменений пока неизвестны. А решение о повышении будет принимать местная власть вместе с НКРЭКУ.
Вырастут ли тарифы на другие коммунальные услуги?
В то же время Нагорняк отметил, что оснований для роста цен на электроэнергию или газ пока нет: тариф на свет не является убыточным, а “Нафтогаз” даже имеет возможность зарабатывать на разнице между импортом газа и ценой для населения.