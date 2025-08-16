В Украине готовятся повысить тарифы на воду, ведь водоканалы работают в убыток. Из-за чего суммы в платежках могут пойти вверх и будут ли повышать тарифы уже вскоре, читайте дальше.

Действительно ли может вырасти стоимость водоснабжения?

Председатель подкомитета Верховной Рады по вопросам энергосбережения и энергоэффективности Сергей Нагорняк заявил, что повышение тарифов на воду может быть существенным, сообщает 24 Канал.

Читайте также Украинцы могут меньше платить за газ: как это сделать

По его словам, тарифы на воду не меняли уже много лет, и в результате этого водоканалы несут убытки. Среди основных причин:

высокая стоимость электроэнергии;

потери до 50% воды из-за изношенных сетей.

Из-за этого тарифы могут вырасти в несколько раз, впрочем конкретные сроки изменений пока неизвестны. А решение о повышении будет принимать местная власть вместе с НКРЭКУ.

Вырастут ли тарифы на другие коммунальные услуги?

В то же время Нагорняк отметил, что оснований для роста цен на электроэнергию или газ пока нет: тариф на свет не является убыточным, а “Нафтогаз” даже имеет возможность зарабатывать на разнице между импортом газа и ценой для населения.