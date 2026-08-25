Ошибка в трудовой книжке может стоить пенсии: эти записи аннулируют страховой стаж

Из-за неточностей в трудовой книжке и проблем с учетом страховых взносов украинцы рискуют лишиться стажа при оформлении пенсии. Специалисты призывают заранее проверить свои документы, чтобы избежать сложных процедур в будущем.

Почему стаж могут не учесть

В ПФУ назвали несколько распространенных причин, из-за которых отдельные периоды работы исключают из стажа. Даже при многолетнем трудовом стаже проблемы возникают, если:

в трудовой книжке есть неточность;

в ней отсутствует подпись ответственного лица или необходимая печать.

Также стаж не будет учтен, если работодатель вообще не уплатил страховые взносы, то есть обязательный единый социальный взнос в государственный бюджет. Или же – уплатил его только за часть месяца.

Если ошибку допустила действующая компания, работнику следует обратиться к ней для исправления записи или подачи уточненной отчетности. В случае ликвидации предприятия восстанавливать сведения придется через архивные учреждения или правопреемника.

Аналогичный принцип действует и в отношении документов об образовании: для подтверждения соответствующих периодов необходимо обращаться в учебное заведение или, если оно расположено на временно оккупированной территории, в Министерство образования и науки Украины.

Требования к страховому стажу в 2026 и 2027 годах

При оформлении пенсии по возрасту человек должен достичь соответствующего возраста и накопить необходимое количество страхового стажа. В 2026 году для выхода на пенсию в 60 лет необходимо иметь не менее 33 лет страхового стажа, в 63 года – не менее 23 лет, а в 65 лет – от 15 лет.

Требования к стажу постоянно повышаются в рамках пенсионной реформы. В 2027 году критерий для выхода на пенсию в 60 лет увеличится еще на один год и составит уже не менее 34 лет стажа, для выхода в 63 года потребуется 24 года, тогда как порог для 65 лет останется на уровне 15 лет.